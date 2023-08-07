Министр спорта России Олег Матыцин в интервью haqqin.az: «Без России мировой спорт стал беднее. Надеюсь, благоразумие вернется…»
Среди гостей II Игр стран СНГ в Минске был и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. В интервью haqqin.az глава спортивного ведомства поделился впечатлениями от Игр, ожиданиями от следующих соревнований, которые пройдут в Азербайджане в 2025 году, и высказал свое мнение относительно возвращения российских спортсменов в международный спорт.
- Первые Игры стран СНГ прошли два года назад в Казани, вторые проходят сейчас в Минске. Как Вам их уровень?
- Хочу поздравить наших белорусских друзей с очень высоким уровнем организации. Символично, что открыл Игры президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Это говорит о высоком статусе и значении Игр не только со спортивной точки зрения, но и с политической, особенно в этот непростой период.
Очень важно, что формат Игр открытый – приехали более 20 стран. Тут не только члены СНГ, но и наши друзья и коллеги с разных континентов. Я уверен, что и участники, и организаторы ощущают атмосферу единства. Беларусь неоднократно принимала и организовывала самые крупные международные проекты, и это событие стало еще одним подтверждением, что в Беларуси большое внимание уделяется спорту, современной инфраструктуре, подготовке управленческих кадров. И, конечно, отдельно хочется поблагодарить за гостеприимство и праздничную атмосферу.
- Александр Лукашенко на церемонии открытия заявил, что у Игр стран СНГ большое будущее.
- Я абсолютно согласен с такой позицией президента. Первые Игры прошли в России. Они показали потенциал нашего межправительственного объединения и взаимодействия в спортивном направлении. Вторые Игры представили новый формат – открытый. Третьи Игры состоятся в 2025 году в Азербайджане. И я не сомневаюсь, что они будут проведены на самом высоком уровне. Азербайджан обладает и культурой проведения, и опытом проведения крупных проектов, а также национальным колоритом.
Формируется традиция. Первые Игры были так называемым пилотным проектом, вторые Игры подтвердили то, что это не только спорт, но и мощная платформа для развития стабильного здорового общества. Уверен, что третьи Игры продолжат эту цепочку. Будущее у Игр стран СНГ большое, и я думаю, что сюда и в дальнейшем будут приезжать страны, не входящие в Содружество.
- В Беларуси Игры проходят не только в столице, но и в регионах. Такой подход также войдет в традицию?
- Это хорошая стратегия – развитие спорта в различных регионах страны. Это мощный мотивационный фактор. Каждый регион будет заинтересован в строительстве объектов и создании команды по организации. Таким образом, мы видим богатство и колорит не только столицы, но и других регионов и городов.
- Как проходит процесс возвращения российских спортсменов на международную арену? Есть федерации, которые пока не допустили россиян даже в нейтральном статусе...
- Мы не ушли из мирового спорта, чтобы возвращаться. Мы были ограничены в праве участия в таких международных соревнованиях, как чемпионаты мира и Европы. Но международная практика сохранялась. И это демонстрирует нынешний формат Игр стран СНГ, и другие континентальные соревнования, которые проводятся нашими коллегами. У нас также есть формат двусторонних встреч. К примеру, с Беларусью у нас более 700 совместных спортивных мероприятий. Так что конкурентная среда сохраняется.
- Недавно бакинский футбольный клуб «Нефтчи» принимал участие в турнире в Санкт-Петербурге...
- Да, получился хороший международный турнир с участием четырех сильных команд. Мы ищем новые форматы. Я думаю, что это право наших стран защищать интересы наших спортсменов, давать им возможность соревновательной практики, взаимодействия с теми странами и федерациями, которые не боятся санкций.
Но надеюсь, благоразумие вернется к руководству международных федераций. Без России и Беларуси мировой спорт стал беднее, ниже конкуренция. Это отмечают и спортсмены, и тренеры, и мудрые руководители.