Министр спорта России Олег Матыцин в интервью haqqin.az: «Без России мировой спорт стал беднее. Надеюсь, благоразумие вернется…»

Среди гостей II Игр стран СНГ в Минске был и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. В интервью haqqin.az глава спортивного ведомства поделился впечатлениями от Игр, ожиданиями от следующих соревнований, которые пройдут в Азербайджане в 2025 году, и высказал свое мнение относительно возвращения российских спортсменов в международный спорт.

- Первые Игры стран СНГ прошли два года назад в Казани, вторые проходят сейчас в Минске. Как Вам их уровень?

- Хочу поздравить наших белорусских друзей с очень высоким уровнем организации. Символично, что открыл Игры президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Это говорит о высоком статусе и значении Игр не только со спортивной точки зрения, но и с политической, особенно в этот непростой период.

Очень важно, что формат Игр открытый – приехали более 20 стран. Тут не только члены СНГ, но и наши друзья и коллеги с разных континентов. Я уверен, что и участники, и организаторы ощущают атмосферу единства. Беларусь неоднократно принимала и организовывала самые крупные международные проекты, и это событие стало еще одним подтверждением, что в Беларуси большое внимание уделяется спорту, современной инфраструктуре, подготовке управленческих кадров. И, конечно, отдельно хочется поблагодарить за гостеприимство и праздничную атмосферу.

- Александр Лукашенко на церемонии открытия заявил, что у Игр стран СНГ большое будущее.

- Я абсолютно согласен с такой позицией президента. Первые Игры прошли в России. Они показали потенциал нашего межправительственного объединения и взаимодействия в спортивном направлении. Вторые Игры представили новый формат – открытый. Третьи Игры состоятся в 2025 году в Азербайджане. И я не сомневаюсь, что они будут проведены на самом высоком уровне. Азербайджан обладает и культурой проведения, и опытом проведения крупных проектов, а также национальным колоритом.

Формируется традиция. Первые Игры были так называемым пилотным проектом, вторые Игры подтвердили то, что это не только спорт, но и мощная платформа для развития стабильного здорового общества. Уверен, что третьи Игры продолжат эту цепочку. Будущее у Игр стран СНГ большое, и я думаю, что сюда и в дальнейшем будут приезжать страны, не входящие в Содружество.