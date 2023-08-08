Российские пользователи пожаловались на сбой в работе VPN

В России зафиксировали массовый сбой в работе VPN-сервисов. Пользователи жалуются на проблемы с OpenVPN, WireGuard и Terona. Такие сообщения поступают от абонентов МТС, «Билайна», «Мегафона», Tele2, Yota, «Тинькофф Мобайл» и других, сообщает The Moscow Times.

Сбои начались вчера. Поддержка Terona VPN сообщила, что чаще всего с этим сталкивались пользователи мобильных устройств. По мнению разработчиков, проблемы вызваны действиями Роскомнадзора. В связи с этим VPN-сервис переведут на более устойчивые к блокировкам протоколы, чтобы обеспечить надежное подключение для клиентов.

Технические специалисты «Роскомсвободы» отмечают, что сбои сказываются на логистике, IT и банковской сфере, так как VPN сервисы, такие как OpenVPN, часто используются крупными российскими компаниями. По их словам, подобные ситуации показывают, что «блокировка всех VPN в России возможна, но вряд ли это будет происходить быстро».