Экс-посол США в Москве: «После войны немедленно пригласить Украину в НАТО»

После окончания войны НАТО должна направить Украине приглашение немедленно вступить в Альянс. Это будет гарантией того, что Путин не воспользуется прекращением огня только для того, чтобы восстановить свои вооруженные силы и начать новый конфликт. Об этом сообщил бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол в Twitter.

По мнению Макфола, членство в НАТО должно быть одним из элементов послевоенного пакета действий. Другие меры должны включить выделение ресурсов на восстановление Украины, репарации и взятие на себя международного обязательства по преследованию тех, кто совершил военные преступления.

"Чем дольше продолжается СВО, тем больше вероятность того, что США могут быть втянуты в войну с Россией. Поэтому отправка в Украину самолетов ATACM и F-16 сейчас менее рискованна для США, чем затягивание конфликта", — убежден экс-посол.