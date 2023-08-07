Глава сепаратистов Донбасса сообщил об убитых и раненных в Донецке

В Донецке за день в результате обстрелов погибли три человека, еще 11 получили ранения, об этом в своем телеграм-канале сообщил главарь сепаратистов Донбасса Денис Пушилин.

«На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе. Ранены одиннадцать человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах, среди них ребенок 2012 года рождения; в том числе есть раненый в Шахтерске», — говорится в сообщении.

По данным Пушилина, под обстрел попала бригада электромонтеров, которая в это время работала на территории Октябрьского РЭС. Одного из работников госпитализировали в тяжелом состоянии с осколочными ранениями.

В Донецке и Ясиноватой получили повреждения 24 жилых дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры, включая школу в Донецке, детский сад в Макеевке и фабрику в Шахтерске, утверждает Пушилин.