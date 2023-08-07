Поставленные в июле американские кассетные боеприпасы позволили контрнаступлению ВСУ продвинуться вперед после нескольких недель без серьезных успехов, пишет The Wall Street Journal после общения с несколькими украинскими военными.

Главным препятствием на пути украинских военных в ходе начавшегося в июне контрнаступления стали минные поля и российская авиация, которая по-прежнему превосходит украинскую. Это не давало ВСУ эффективно использовать западную бронетехнику. После того, как украинские войска начали применять кассетные боеприпасы, им удалось занять позиции, которые они безуспешно атаковали до этого, сообщили WSJ украинские военные.

Эффективность кассетных боеприпасов показали недавние бои вокруг села Работино, пишет издание, описав несколько боестолкновений. В конце июля взвод ВСУ был блокирован к востоку от села и оказался под шквальным огнем. Бойцы подразделения сумели укрыться, а ВСУ ударило кассетными бомбами по российским позициям. После обстрела на радиочастотах, которыми пользуются российские военные, начался хаос. «Они кричали: «У нас много раненых. Нам нужно эвакуироваться. Мы отступаем», — рассказал WSJ украинский солдат. После этого украинцы взяли освобожденные позиции.

Командир разведроты Анатолий Харченко подтвердил, что кассетные бомбы эффективны, но отметил, что российские войска быстро учатся, как избегать больших потерь от них. По словам Харченко, для этого россияне копают окопы глубиной более 2 метров и рассредоточивают свои войска.

The Wall Street Journal отметила, что Украина до сих пор не добралась до главных линий российской обороны, и, по данным военных экспертов, ей, скорее всего, потребуются танки «Леопард-2» и другая западная бронетехника, чтобы прорвать их.

Напомним, что поставка Украине кассетных боеприпасов стала одним из самых спорных решений США, поскольку многие союзники украинской коалиции подписали конвенции об их запрете. Впрочем, США, Украина и Россия к этой конвенции не присоединились. Передавая в июле кассетные боеприпасы Украине, американцы рассчитывали, что они помогут ВСУ в ходе контрнаступления преодолеть российские линии обороны.