«Книжное импортозамещение»: в России меньше читают Кинга, больше Достоевского

Русский классик Федор Достоевский возглавил список из 20 наиболее издаваемых авторов в России по художественной литературе, сместив прошлогоднего лидера - американского писателя Стивена Кинга, следует из данных Российской книжной палаты (РКП) за январь - июнь 2023 г.

Общий тираж книг Достоевского превысил 463 200 экземпляров, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Американский писатель Стивен Кинг, занявший год назад первую строчку рейтинга с более 1 млн изданных экземпляров, в этом году опустился на шестое место (тираж 240 900). В марте 2022 г. Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Последним выпущенным в России романом писателя стал «Билли Саммерс», который появился в магазинах 6 апреля 2022 г.

Второе место среди наиболее издаваемых авторов заняла Агата Кристи (тираж 411 000), а третье – российская писательница Анна Джейн (Анна Потапкина, тираж 294 000), которой не было в рейтинге год назад. Четвертое и пятое места заняли классики Эрих Мария Ремарк (271 500) и Лев Толстой (254 770).

В сегменте литературы для детей лидируют Корней Чуковский (тираж 636 000), Александр Пушкин (351 000), Елена Ульева (293 500), Холли Вебб (275 000) и Эдуард Успенский (240 000). Британская писательница Джоан Роулинг, занявшая год назад первую строчку в списке, выбыла из рейтинга. В апреле 2022 г. в России экземпляры ее электронных книг были сняты с продажи.