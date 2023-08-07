Латвия переходит на усиленный режим охраны границы с Беларусью

Латвия с 11 августа усилит режим охраны границы на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса, граничащих с Россией и Беларусью. Об этом решении правительства Латвии сообщает «Медуза».

Приказ предусматривает, что Государственная пограничная охрана при поддержке военных и сотрудников Госполиции усилит контроль за латвийско-белорусской границей.

«Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы», — объяснили латвийские власти.

МВД Латвии уточнило, что из Литвы и Польши поступает информация о случаях незаконного пересечения границы с территории Беларуси.

По данным властей Латвии, с 11 августа 2021 года 14 тысяч человек пытались пересечь границу страны вне пунктов пропуска. При этом по гуманитарным соображениям с января 2023-го в Латвию въехали 282 человека, в том числе 117 детей.