Соперник Трампа признал поражение экс-президента на выборах 2020 года

Соперник Дональда Трампа за номинацию от республиканцев Рон Десантис отверг заявления Трампа о победе на выборах 2020 года. Об этом консервативный политик сообщил в интервью телеканалу NBC.

«Тот, кто кладет руку на Библию 20 января раз в четыре года, и есть победитель», — сказал Десантис корреспондентке NBC News Даше Бернс в своем первом интервью с тех пор, как он начал свою президентскую кампанию.

«Нет, конечно, он (Трамп - ред.) проиграл», — сказал Десантис. «Джо Байден — президент», - добавил он.

Рон Десантис, чья кампания в последние недели находится в беспорядке после того, как его изначально считали фаворитом в гонке за номинацию от республиканцев. Так, согласно информации The New York Times, Трамп остается главным кандидатом в президенты США от «Великой Старой Партии», опережая своего ближайшего конкурента, губернатора Флориды Десантиса, на 37%.