Пентагон: Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16
Президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16 западными союзниками Киева, сообщила во время пресс-конференции заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Президент Байден дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в обучении", — сообщила она журналистам на вопрос о согласовании Вашингтоном тренировок украинских пилотов на истребителях F-16.
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