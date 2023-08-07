Мексика в БРИКС не собирается
Мексика не собирается вступать в БРИКС, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая на пресс-конференции.
«Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении. Мы, конечно, приветствуем участие других стран, но по причинам соседства экономическим и геополитическим мы будем и дальше укреплять союз Северной Америки и всей Америки», — сказал Обрадор.
Президент добавил, что приоритетом в политике его администрации является развитие торговых договоров, заключенных между США, Мексикой и Канадой. По его словам, в мае Мексика стала самым близким торговым партнером Соединенных Штатов.