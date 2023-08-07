Бастрыкин следит за делом по выселению детей из лагеря в Турции

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по выселению детей из лагеря в Турции. Об этом сообщает телеграм-канал СК.

Сообщается, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В начале августа генконсульство России в Анталье сообщило, что российских школьников выселили из отеля из-за проблем с оплатой со стороны туроператора. Мать одной из учениц рассказала, что дети в аэропорту не могут оплатить воду и питание, поскольку у них с собой были только российские карты, а туроператор не вернул залог в размере $30.

В связи с этим уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет. По ее словам, детей выселили из-за «недобросовестности» российского туроператора «Колибри-Тур МСК».