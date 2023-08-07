Леонид Швец, автор haqqin.az 03:19

Появление в России новых учебников по истории, в которых излагается официальная версия событий последних лет, приведших страну к большой войне с Украиной и острому конфликту с Западом, ничуть не удивляет. Есть запрос – есть предложение. Детишкам в 10-х и 11-х классах нужно изучать новейшую историю России и мира, а тут за последнее время произошло много всего интересного и важного, причем при самом активном участии их родины. Вот родина и пытается объяснить детям, что она была во всем права, а все вокруг были преступно неправы, за что и будут больно родиной наказаны.

Голосом родины выступили помощник президента России Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Они и рассказали детям об украинском нацизме, хищнической политике Вашингтона и героизме российских солдат, отправившихся воевать в Украину с НАТО. Дети, в свою очередь, должны это выучить и пересказать учителям для получения хорошей оценки. Сегодняшние старшеклассники – это завтрашние призывники, и им важно дать необходимые установки, которые бы сняли вопросы у будущих солдат в необходимости заменить на фронте погибших старших братьев и отцов. Государственная пропаганда, пронизывающая школьное образование, должна обеспечить бесперебойную работу этого конвейера смерти. Сделать это будет непросто: среди российской молодежи наименьшая поддержка войны, которая так нравится пожилым людям, которые в армию не попадут. В младших возрастных категориях отсутствует привычка к смотрению телевизора, которая выковала лояльных граждан. Но если к телевизору с Соловьевым и Скабеевой подростков силком не подтащишь, то в школу им ходить приходится волей-неволей, и экзамены, выпускные и вступительные, так и так сдавать. И ответы должны быть единственно правильные, под угрозой административной и уголовной ответственности.