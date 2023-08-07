Конвейер смерти для российских школьников актуальный комментарий
Появление в России новых учебников по истории, в которых излагается официальная версия событий последних лет, приведших страну к большой войне с Украиной и острому конфликту с Западом, ничуть не удивляет. Есть запрос – есть предложение.
Детишкам в 10-х и 11-х классах нужно изучать новейшую историю России и мира, а тут за последнее время произошло много всего интересного и важного, причем при самом активном участии их родины. Вот родина и пытается объяснить детям, что она была во всем права, а все вокруг были преступно неправы, за что и будут больно родиной наказаны.
Голосом родины выступили помощник президента России Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Они и рассказали детям об украинском нацизме, хищнической политике Вашингтона и героизме российских солдат, отправившихся воевать в Украину с НАТО. Дети, в свою очередь, должны это выучить и пересказать учителям для получения хорошей оценки.
Сегодняшние старшеклассники – это завтрашние призывники, и им важно дать необходимые установки, которые бы сняли вопросы у будущих солдат в необходимости заменить на фронте погибших старших братьев и отцов. Государственная пропаганда, пронизывающая школьное образование, должна обеспечить бесперебойную работу этого конвейера смерти. Сделать это будет непросто: среди российской молодежи наименьшая поддержка войны, которая так нравится пожилым людям, которые в армию не попадут.
В младших возрастных категориях отсутствует привычка к смотрению телевизора, которая выковала лояльных граждан. Но если к телевизору с Соловьевым и Скабеевой подростков силком не подтащишь, то в школу им ходить приходится волей-неволей, и экзамены, выпускные и вступительные, так и так сдавать. И ответы должны быть единственно правильные, под угрозой административной и уголовной ответственности.
Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что в следующем году выйдут новые учебники по истории для 5–9-х классов, которые также учтут новые исторические обстоятельства. Можно даже не сомневаться, что уже сформированы творческие коллективы, и работа кипит. Ведь война открыла новые возможности не только перед силовиками.
«Такие уникальные времена случаются в истории нечасто. После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов, не упустите этот шанс. Сегодня Россия поистине страна возможностей», - так прямо и откровенно говорится в учебнике. Для тех, кто хочет как следует заработать на миллионных тиражах «правильных» школьных учебников, воистину открываются золотые возможности.
Что же касается собственно истории, настоящей истории, то для нее факт выхода этих учебников имеет немалое значение. Имена тех, кто поучаствовал в этом кремлеугодном деле, останутся в памяти потомков. И с высокой вероятностью попадут в новые учебники, пусть не школьные, но университетские, где будет излагаться устройство путинского режима, приведшего к краху огромную богатую страну.