На Москву новая атака беспилотников видео
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили на территории Московской области два боевых беспилотника, которые направлялись в сторону российской столицы.
«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», – написал Собянин в телеграме.
По его словам, информации о пострадавших от падения обломков нет. На месте работают экстренные службы.
Позднее Минобороны России сообщило, что дроны пытались атаковать объекты в Московской области и были уничтожены. «Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет»,— сообщается в Telegram Минобороны РФ.
РБК отмечает, что жители Москвы сообщали о громких звуках. Корреспондент издания, находившийся в районе Лефортово, слышал их около 3:00. Mash пишет, что один из дронов сбили в Одинцовском районе.
В конце июля-начале августа попытки атак дронов на Москву и область участились. Последний раз беспилотник был сбит в Подольском районе Подмосковья в первой половине дня 6 августа. Минобороны РФсообщало, что дрон был нацелен на объекты в области, Собянин писал, что беспилотник пытался прорваться «на Москву».
30 июля и 1 августа беспилотники атаковали комплекс «Москва-Сити» — башню в «IQ-квартале», где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. За неделю до этого два дрона повредили здания на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева. В это период также было уничтожено несколько дронов в Подмосковье.