Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили на территории Московской области два боевых беспилотника, которые направлялись в сторону российской столицы.

«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», – написал Собянин в телеграме.

По его словам, информации о пострадавших от падения обломков нет. На месте работают экстренные службы.

Позднее Минобороны России сообщило, что дроны пытались атаковать объекты в Московской области и были уничтожены. «Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет»,— сообщается в Telegram Минобороны РФ.

РБК отмечает, что жители Москвы сообщали о громких звуках. Корреспондент издания, находившийся в районе Лефортово, слышал их около 3:00. Mash пишет, что один из дронов сбили в Одинцовском районе.