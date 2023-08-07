Результаты переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой китайского МИД Ван И свидетельствуют о том, что Пекин все больше расходится с Москвой в вопросе о том, как остановить войну в Украине. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Телефонная беседа двух министров состоялась в понедельник – сразу после саммита по Украине в Саудовской Аравии. В сообщениях МИД России и Китая разговор Лаврова и Ван И был представлен по-разному, отмечают в ISW.

В российском ведомстве заявили, что министры «обсудили двустороннюю и международную повестку дня, а также ряд региональных тем, включая украинский кризис».

Китайский же МИД сообщил, что стороны «обменялись мнениями» о войне. «Ван И подчеркнул, что по украинскому вопросу Китай сохранит независимую и беспристрастную позицию, продолжит высказывать объективное и рациональное мнение, активно содействовать мирным переговорам и искать политическое решение на любом международном мероприятии», – говорилось в сообщении МИД КНР.

По мнению экспертов, подобные расхождения в описании итогов переговоров могут свидетельствовать о том, что Кремль недоволен усилиями Китая по продвижению своего мирного плана на международных форумах. Это соответствует предыдущим оценкам ISW, согласно которым Китай не заинтересован в «безлимитном партнерстве» с Россией, как того желает Москва, пишут эксперты.