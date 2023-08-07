ЧП в бакинском метро

В бакинском метро произошла задержка в движении поездов по направлению «Ази Асланов – Дарнагюль». Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Пассажиров высадили на станции «Улдуз» из-за возможной неисправности двери одного из вагонов поезда. Поезд был направлен в электродепо «Нариманов». В результате произошла задержка в движении поездов на три минуты.

Согласно информации, вместо этого поезда на линию был выпущен другой.