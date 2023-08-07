Госсекретарь США поговорил с отстраненным президентом Нигера

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным от власти мятежниками президентом Нигера Мохамедом Базумом и выразил приверженность мирному урегулированию кризиса в африканской стране.

"Разговаривал с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного урегулирования нынешнего конституционного кризиса", - написал Блинкен на своей странице в Twitter.

Блинкен также призвал захвативших власть в Нигере мятежников немедленно освободить президента и его семью.