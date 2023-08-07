В Великобритании конфисковали недвижимость Гульнары Каримовой

Речь идет о двух квартирах в престижном районе Лондона Белгравия и особняке в графстве Суррей. Их стоимость оценивается более чем в 20 млн фунтов стерлингов. Как заявляет бюро, эту недвижимость Гульнара Каримова и ее семья приобрели на доходы от коррупционной деятельности в Узбекистане.

Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO) Великобритании конфисковало три объекта элитной недвижимости, принадлежавших Гульнаре Каримовой - старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на заявление британского надзорного ведомства.

«SFO утверждает, что Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год в обмен на то, что помогла им получить доступ к рынку в Узбекистане» - отмечается в сообщении бюро.

SFO подало судебный иск об изъятии британских активов Каримовой, включая указанные три объекта недвижимости, в октябре 2018 года. Как следует из сообщения ведомства, Верховный суд Великобритании 8 августа удовлетворил этот иск.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях. Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивается более чем в $1,3 млрд. Правительство Узбекистана пытается вернуть часть из них.