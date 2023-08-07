Япония выразила протест России

Японское правительство выразило России протест в связи с принятым решением приостановить действия некоторых положений налоговых договоров с «недружественными государствами», в числе которых США, Япония, государства ЕС.

Как заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, такие меры могут оказать негативное влияние на бизнес: «Мы сожалеем, что Россия решила в одностороннем порядке приостановить действие некоторых положений японо-российского налогового договора.

Сегодня мы заявили российской стороне протест по дипломатическим каналам и потребовали отмены этого решения.

Считаем, что приостановление Россией действия некоторых положений японо-российского налогового договора окажет определенное влияние на деловую активность», - сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими «недружественными государствами».

Двойное налогообложение - это взимание налогов в разных странах с одних и тех же доходов человека или компании, если, например, он является гражданином одной страны, а доход получает в другой.

Договоры об избежании двойного налогообложения призваны не допустить этого и заключаются в том числе для поощрения развития экономического сотрудничества между государствами.