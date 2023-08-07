Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду в центральной части Турции. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 74 километрах от Кахраманмараша.

Очаг залегал на глубине 5 километров.

Напомним, провинция Кахраманмараш сильно пострадала в результате разрушительных землетрясений в феврале 2023 года. Так, число погибших превысило 50 тыс. человек.