Ульвия Худиева, собкор, Гусейн Магеррамов (Фото) 10:34

Поистине драматическая ситуация сложилась из-за проблем с водоснабжением во втором жилом массиве бакинского поселка Локбатан. Местные жители говорят, что в ряд домов в данной местности вода подается лишь один раз в две недели. Отдельным семьям воду привозят в грузовых машинах, причем за их же счет. Другие жители не могут себе позволить даже этого, потому что качественными дорогами упомянутый микрорайон, как, впрочем, и весь поселок, похвастаться не могут. За последние годы в Локбатане наблюдается все больше проблем из-за неравномерного заселения. Здесь расположена масса незарегистрированных домов и массивов трущобного типа, которые с каждым годом становятся все крупнее.

Половина трассы, ведущей к 6-му и 7-му поворотам микрорайона, заасфальтирована. Дальше начинается узкая грунтовая дорога. Она ведет к жилым кварталам, напоминающим отдаленные горные деревни. При въезде нас едва не оглушил рев ослов и прочих домашних животных. Большинство местных домов не подключено к системе канализации, и потому как только начинается дождь, вода заполняет сточный колодец и стекает во дворы домов... Жители говорят, что могли бы смириться с отсутствием дорог, частыми отключениями электричества и даже со смрадом, исходящим от вытекающих на дорогу нечистот. Но жить в условиях дефицита воды в жаркие летние дни просто невыносимо! Местный житель по имени Ариф говорит, что каждый месяц он тратит 80 манатов на очистку канализационного колодца и около 80-100 манатов на покупку воды. Но даже ее не хватает на повседневные нужды.

Люди сказали, что после неоднократных жалоб в район пожаловали представители АО «Азерсу», которые, увидев происходящее, лишь развели руками. «Говорят, что домов слишком много, линии перегружены. Но почему они тогда берут деньги за воду? Да, наши дома не оформлены официально, но ведь разрешение на строительство кто-то же выдал! А живем мы здесь, потому что ничего лучше не можем себе позволить», — сокрушается Мохаммед Рзаев, один из здешних жителей. Люди просили местных чиновников отремонтировать главную дорогу, идущую к их домам, или хотя бы засыпать ее гравием, чтобы ею можно было пользоваться в дождливые дни. Но представители властей попросту засыпали дорогу крупными камнями, так что теперь проехать по ней могут разве что танки... Люди молятся, чтобы в их домах не случилось пожара, ведь машины МЧС попасть к ним никак не смогут. В администрации водоканала Гарадагского района нам сообщили, что обслуживают в данной местности 50 тысяч абонентов. По их словам, дома жителей, обделенных водой, расположены «в труднодоступных местах».