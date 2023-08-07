Украина нашла слабое звено России в Черном море

Как отмечается в сводке, 4 августа российский нефтяной танкер SIG был атакован и выведен из строя вблизи Керченского пролива, по всей видимости, беспилотным надводным судном.

Это произошло через день после аналогичной атаки на десантный корабль «Оленегорский горняк» и через два дня после сорванной атаки на российские сторожевые катера, когда они, вероятно, сопровождали российское торговое судно Sparta IV.

По данным британской разведки, несмотря на то, что SIG и Sparta IV ходят под гражданскими флагами, они уже давно имеют контракты на перевозку топлива и военных грузов между Россией и Сирией. С 28 февраля 2022 года российские военные корабли не могут пройти через Босфор, в результате чего российские вооруженные силы в Сирии и Средиземном море сильно зависят от SIG, Sparta IV и нескольких других гражданских судов.

«Атаки показывают, что операции дронов становятся все более важным компонентом современной морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России», - отмечают в Минобороны Британии.