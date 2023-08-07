Активисты армянского движения «Хачакир» добрались до той части Корнидзора, в которой с 26 июля находятся грузовики «с гуманитарной помощью» из Армении. Об этом сообщил главарь активистов Саркис Погосян, добавив, что здесь собралось 150 человек.

«Обстановка здесь спокойная. Немного отдохнем и начнем переговоры с миротворцами. Если не будет результата, придется открывать дорогу силой, но это самый крайний вариант», - добавил Погосян.