Протестующие из Еревана на границе с Азербайджаном о развитии ситуации; обновлено 11:55; видео
Активисты армянского движения «Хачакир» добрались до той части Корнидзора, в которой с 26 июля находятся грузовики «с гуманитарной помощью» из Армении. Об этом сообщил главарь активистов Саркис Погосян, добавив, что здесь собралось 150 человек.
«Обстановка здесь спокойная. Немного отдохнем и начнем переговоры с миротворцами. Если не будет результата, придется открывать дорогу силой, но это самый крайний вариант», - добавил Погосян.
*** 11:02
Как уже сообщалось, накануне активисты армянского движения «Хачакир» и их сторонники провели акцию протеста в центре Еревана. Протестующие запросили оружие для войны с Азербайджаном. «Отряд смертников прямо сейчас готов воевать против Азербайджана и открыть несколько дорог, пусть только вооружат нас», - заявляли они. Полиция задержала некоторых ее участников. После, согласно сообщению армянских СМИ и телеграм-каналов, участники акции протеста направились на микроавтобусах в сторону Корнидзора к границе с Азербайджаном.
Пророссийский армянский блогер Микаэл Бадалян в своем телеграм-канале сегодня утром указал, что «участники протеста… сейчас находятся в Корнидзоре… у армянского блокпоста. Одна группа направилась в Горис на встречу с командующим особым корпусом Арменом Гезаляном. В самое ближайшее время мы выдвигаемся в их сторону…»