На берегу Куры нашли тело подростка
Накануне в Сабирабадский районный отдел полиции поступила информация о пропаже 15-летнего жителя села Муган Гянджали Р.Меликзаде.
По словам главного инспектора Ширванской региональной группы пресс-службы МВД капитана полиции Низама Гамидова, в результате проведенных сотрудниками полиции поисковых мероприятий тело подростка было обнаружено сегодня утром на берегу реки Кура. Проводится расследование.
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