Госдеп отреагировал на слова Захаровой

США не принуждали Украину отказываться от мирных переговоров с Россией, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер.

Так он прокомментировал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, назвавшей «враньем» заявления Госдепа о том, что Россия отказалась от диалога по Украине. Она возложила ответственность на Вашингтон.

«Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», — ответил Миллер на соответствующий вопрос во время брифинга.