Один из самых масштабных авиаударов российской армии по аэропорту Староконстантинов 5 августа, в котором были задействованы около 70 дронов и произведено больше трех залпов ракет с десятка ракетоносцев Ту-95, не принес ожидаемого результата.

Один из пророссийских телеграм-каналов со ссылкой на спутниковые снимки аэродрома 3 и 6 августа сообщает, что удар стоимостью в сотни миллионов долларов поразил две цели: отдельно стоящий ангар неизвестного назначения и место стоянки самолета Су-24М, который разбирали на запчасти.

Цель была совершенно другая - ударить по десяткам самолетов Су-24М, переделанных для удара дальнобойными британскими и французскими ракетами Storm Shadow и Scalp.

Результат несоизмерим с затраченными усилиями и не привел к выводу из строя авиабазы и авиации, констатирует «Военный осведомитель».

Еще один Z-канал также признает низкий эффект ударов: два попадания в ангар и стоянку самолетов, разрушения в районе топливохранилища. «Ущерб от удара носит ограниченный характер», - говорится в посте. По мнению автора канала, рассчитывать на уничтожение аэродрома опрометчиво и для этого нужны «килотонны авиабомб или вовсе ядерный заряд».

Более того, на следующий день украинские войска ответили огнем дальнобойных ракет по Чонгарскому и Геничевскому мостам в Крыму, что остановило выезд транспорта.

Журнал Bild сообщает о системе защиты украинских самолетов: на базе установлены ПВО Patriot и Iris-T, самолеты перебрасывают между аэропортами через сутки, сами места стоянок хранят в тайне. «Россия запускает 90% своих крылатых и баллистических ракет по базе, где размещаются эти самолеты. И все же Россия снова и снова терпит неудачу», — сообщил Bild военный эксперт Томас Тейнер.