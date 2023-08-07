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ОАО «Азерэнержи» в ускоренном темпе продолжает строительные работы на теплоэлектростанции «Азербайджан», заложенной в феврале этого года в Мингячевире. Эта электростанция станет крупнейшей в Азербайджане со времени восстановления независимости - ее мощность составит 1280 мегаватт. Строительные работы выполняются местными подрядными компаниями, специализирующимися на строительстве энергетической инфраструктуры в Азербайджане. Проект курируют итальянская AFRY и испанская IDOM в качестве консультантов. По информации представителя консалтинговой компании AFRY Салиха Турана, в настоящее время работы ведутся с опережением графика на 2 месяца. «После завершения строительного процесса начнется монтаж оборудования. До сегодняшнего дня не было никаких трудностей: надеюсь, их не будет в будущем», - сказал он.

Согласно информации, предоставленной haqqin.az пресс-службой ОАО «Азерэнержи», в ближайшее время будут загружены и отправлены в Азербайджан газовые турбины и генераторы, предназначенные для ТЭЦ и произведенные итальянской компанией Ansaldo Energia. На сегодняшний день завершены работы по бетонированию 4 агрегатов газовых турбин, генераторов и котлов. Также продолжается строительство зданий в газокомпрессорной и других помещениях, в том числе металлоконструкции станции. Ускоренными темпами осуществляется расширение циркуляционных насосов системы водного охлаждения и прочие работы. Параллельно проводится модернизация паровых турбин действующих 7-го и 8-го энергоблоков Мингячевирской ТЭЦ «Азербайджан». Завершены работы по демонтажу и капитальному ремонту турбины, генератора и другого оборудования массой более ста тонн и интеграции его в строящуюся электростанцию. Начаты работы по замене вспомогательного оборудования на новое.

По словам главы пресс-службы «Азерэнержи» Теймура Абдуллаева, в результате строительства новой электростанции мощностью 1280 МВт и подключения ее к существующим 7-му и 8-му блокам ТЭЦ «Азербайджан» общая мощность составит 1880 мегаватт. «Таким образом, коэффициент полезной работы будет увеличен на 18 процентов - до 56 процентов. Для повышения эффективности новой электростанции мощностью 1280 МВт газ, использованный когда-то в газовых турбинах, за счет утилизации превратит воду в пар, что позволит вырабатывать энергию без использования дополнительного газа в паровых турбинах блоков 7 и 8 ТЭЦ «Азербайджан. В результате подключения вновь построенной электростанции к двум действующим энергоблокам будет сэкономлено 800 миллионов кубометров газа в год», - сказал Абдуллаев.