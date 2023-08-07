Рубль пробивает новое дно

Евро и доллар США активно укрепляются на Московской бирже в среду утром. Евро поднялся выше 107 рублей впервые с 25 марта 2022 года, доллар торгуется по направлению к 98 рублям, сообщает Интерфакс.

«Инвесторы переживают еще одну волну ослабления рубля. В данном случае технические факторы не работают, отдельный вес имеют фундаментальные аспекты. Они остаются без изменений: недостаток предложения валюты на площадке при прежнем активном спросе вынуждает рубль падать», - приводит агентство слова старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева.