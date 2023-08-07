В Сумгаите жена убила мужа и пришла в полицию

В прокуратуру Сумгаита поступила информация об убийстве жителя поселка Джорат 36-летнего Агагусейна Иманова (1987 г.р.).

Как сообщили в прокуратуре города, были выявлены обоснованные подозрения в том, что 34-летняя Афсана Мамедова умышленно убила своего мужа Агагусейна Иманова, нанеся ему ножевые ранения в доме, в котором они проживали.

В Сумгаитской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Женщина явилась с повинной в полицию. Идет расследование.