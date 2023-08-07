На территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. В нескольких домах рядом с заводом выбило стекла, а над городом поднялся столб дыма, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным взорвался склад с пиротехникой, пишет телеграм-канал Baza. По данным телеграм-канала 112, по зданию мог ударить беспилотник. «Информация уточняется. На место следуют экстренные службы», — пишет 112.

Однако источник ТАСС опровергает версию с дроном. «Беспилотники, по предварительным данным, не являются причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе», — отметил собеседник.

Как сообщается на официальном сайте завода, АО «ЗОМЗ» является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

Число пострадавших в результате взрыва увеличилось до 16 человек, сообщил Telegram-канал Baza. В администрации муниципалитета уточнили, что на заводе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. «Очень много зданий, где вылетели стекла», - сказали в пресс-службе. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что после взрыва пострадали 11 человек.

Mash без ссылок на источники утверждает, что взрыв произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории Загорского оптико-механического завода. По данным телеграм-канала, пострадали не менее 18 человек.