Мощный взрыв на заводе в Московской области видео; обновлено 12:27
На территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. В нескольких домах рядом с заводом выбило стекла, а над городом поднялся столб дыма, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным взорвался склад с пиротехникой, пишет телеграм-канал Baza. По данным телеграм-канала 112, по зданию мог ударить беспилотник. «Информация уточняется. На место следуют экстренные службы», — пишет 112.
Однако источник ТАСС опровергает версию с дроном. «Беспилотники, по предварительным данным, не являются причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе», — отметил собеседник.
Как сообщается на официальном сайте завода, АО «ЗОМЗ» является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.
Число пострадавших в результате взрыва увеличилось до 16 человек, сообщил Telegram-канал Baza. В администрации муниципалитета уточнили, что на заводе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. «Очень много зданий, где вылетели стекла», - сказали в пресс-службе. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что после взрыва пострадали 11 человек.
Mash без ссылок на источники утверждает, что взрыв произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения на территории Загорского оптико-механического завода. По данным телеграм-канала, пострадали не менее 18 человек.
* * * 11:58
Мощный взрыв произошел в Сергиевом Посаде (Московская область России), предварительно, беспилотник ударил по зданию, сообщают российские СМИ.
Информация уточняется. На место следуют экстренные службы.
August 9, 2023
August 9, 2023
Как сообщают экстренные службы России, взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода. Объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Причиной взрыва, по предварительным данным, не является беспилотник, заявляют службы.