Известны результаты мониторинга в аграрной отрасли в Дашкесане и Гёйгёле
Обнародованы результаты мониторинга, проведенного в селах Човдар, Чайкенд, Гушчу (включая «Шадах»), Баян Дашкесанского района, а также в селе Тюлаллар Гёйгёльского района в рамках проекта «Поддержка аграрного развития в Дашкесанском и Гёйгёльском районах», реализуемого по инициативе Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold при поддержке Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
По результатам лабораторных анализов, проведенных 24-27 июля нынешнего года на основе проб, взятых из животных, растений, почвы и водных источников, с целью проверки текущей ситуации в аграрном секторе на указанных территориях, для оценки влияния активной добычи и производственной деятельности общества на прилегающие территории установлено отсутствие негативно влияющих факторов на продуктивность, а также на здоровье.
Кроме того, в ходе опроса, проведенного среди фермеров, были проанализированы, обобщены их материально-технические потребности, основные проблемы, возникающие в фермерской деятельности.
На следующем этапе с учетом возможного влияния глобальных антропогенных факторов на продуктивность в аграрном секторе планируется подготовить план мероприятий, охватывающих соответствующие направления, для дальнейшего развития фермерских хозяйств, тем самым предпринять практические шаги, реализовать необходимые меры поддержки.
Основной целью проекта, реализуемого на основании обращения AzerGold в агентство, является достижение целей устойчивого развития в регионах, где общество осуществляет добычу и производственную деятельность, в том числе укрепление работы с местными сообществами, поддержка и развитие аграрного сектора, охрана окружающей среды, улучшение социально-экономического положения жителей региона.