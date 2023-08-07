Известны результаты мониторинга в аграрной отрасли в Дашкесане и Гёйгёле

Обнародованы результаты мониторинга, проведенного в селах Човдар, Чайкенд, Гушчу (включая «Шадах»), Баян Дашкесанского района, а также в селе Тюлаллар Гёйгёльского района в рамках проекта «Поддержка аграрного развития в Дашкесанском и Гёйгёльском районах», реализуемого по инициативе Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold при поддержке Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

По результатам лабораторных анализов, проведенных 24-27 июля нынешнего года на основе проб, взятых из животных, растений, почвы и водных источников, с целью проверки текущей ситуации в аграрном секторе на указанных территориях, для оценки влияния активной добычи и производственной деятельности общества на прилегающие территории установлено отсутствие негативно влияющих факторов на продуктивность, а также на здоровье.

Кроме того, в ходе опроса, проведенного среди фермеров, были проанализированы, обобщены их материально-технические потребности, основные проблемы, возникающие в фермерской деятельности.