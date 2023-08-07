«Азпетрол» внедряет обновленную систему безналичных расчетов

Компания «Азпетрол», обладатель крупнейшей газозаправочной сети в Азербайджане, внедрила ряд нововведений в области совершенствования системы управления, применения современных инноваций и расширения безналичных расчетов. Стремительный рост безналичного платежного оборота потребовал обновления существующих платежных устройств, топливных карт, соответствующего программного обеспечения (ПО) и разработки мобильного приложения.

Совершенствование системы безналичных расчетов и переход на мобильную систему управления в компании «Азпетрол» началось в начале 2023 года. Всего за несколько месяцев было обновлено и бесплатно предоставлено клиентам около 100 тысяч топливных карт, находящихся в обращении, а существующие POS-терминалы заменены на устройства Verifone X990. Новый, многофункциональный Verifone X990 - портативный POS-терминал полностью отвечает требованиям безопасности транзакций и расширения платформы. Это устройство позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью технологии NFC (Near Field Communication).

Специальное программное обеспечение, разработанное и используемое для осуществления безналичных расчетов, ускоряет обработку операций по картам, обеспечивает защиту персональных данных, гарантирует безопасность и надежность операций. Таким образом, платежи на территории АЗС более оперативны, качественны и безопасны.

Для ознакомления с инструкцией пользователя, предназначенной для осуществления операций с новым программным обеспечением, можно перейти по ссылке: https://www.azpetrol.com/useruploads/Karttelimat.pdf

Еще одним нововведением является ввод в эксплуатацию мобильного приложения Azpetrol Online. Приложение поддерживает операционные системы Android и IOS. При этом клиенты имеют возможность изменять расход топлива, тип используемого топлива и другую информацию через мобильное приложение и сразу видеть эти изменения в системе. Использование мобильной системы управления обеспечивает минимизацию контактов между потребителями и сотрудниками головного офиса и более гибкую организацию услуг. В результате внедрения новой, более современной и удобной системы клиентская база «Азпетрол» еще больше расширилась и уже превысила 11 тысяч человек.

С момента основания главной целью деятельности компании «Азпетрол» является обеспечение высокого уровня удовлетворенности клиентов, доведение до азербайджанского потребителя инноваций, применяемых в мире, а также укрепление лидирующих позиций на топливном рынке страны путем применения новейших технологий и постоянная модернизация системы управления. В настоящее время под брендом «Азпетрол» работают 100 АЗС в разных регионах Азербайджана, и на всех АЗС внедрена современная безналичная система оплаты.

«Азпетрол» – на пути постоянного развития!