Российский генерал: «Суровикин не имел отношения к мятежу Пригожина»

Суровикин не был «соавтором» попытки мятежа Евгения Пригожина, как сообщает URA܂RU, об этом заявил генерал-полковник Валерий Марченков.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, мог ли Суровикин быть соучастником в бунте «вагнеровцев», Марченков категорически отверг такую возможность: «Нет, и никогда такого не было».

«Даже в самом скандальном эпизоде его биографии — этой истории с августовским путчем 1991 года — следствие, Министерство обороны и президент Ельцин признали, что он действовал в соответствии с присягой. Его поэтому и достаточно быстро освободили и сняли все обвинения», — отметил генерал-полковник. Оценивая деятельность Суровикина, Марченков назвал его человеком, выполняющим «все приказы, которые поступают». «Его биография состоит из событий, которыми он подтверждал и верность стране, и заботу о солдатах», — рассказал он.

Напомним, о местонахождении Суровикина нет достоверных сведений с конца июня. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что генерала якобы арестовали из-за того, что он во время мятежа встал на сторону Пригожина. Дмитрий Песков называл эту информацию «одним из примеров спекуляций и пересудов».

Минобороны РФ ситуацию с исчезновением Суровикина не комментировало.