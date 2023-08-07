Иракским СМИ запретили употреблять слово «гей»
Власти Ирака обязали СМИ страны использовать выражение «сексуальная девиация» вместо слов «гомосексуальная ориентация», передает издание «Ат-Тауасуль».
Как сообщается, иракским СМИ отныне запрещено использовать слова «гомосексуальная ориентация», «гендер», «гендерность», сообщило управление по СМИ и связи страны.
Такое решение принято в связи с «негативной коннотацией этих терминов в иракском обществе».
СМИ, как сообщило ведомство, должны «использовать правильный термин» – «сексуальная девиация». Управление заявило, что это должно «защитить общество и его исконные ценности».