В сирийский город Алеппо Гусейнов попал в феврале 2020. Там он присоединился к незаконному вооруженному формированию, состоящему из этнических азербайджанцев, прошел курс боевой подготовки, а после возвращения на родину попал в поле зрения правоохранителей Гусейнов и был задержан сотрудниками СГБ.

Искендер Гусейнов, 37-летний житель Астаринского района, признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях и рассказал, что для прохождения военной подготовки его вначале вывезли через Грузию в Иран, а оттуда - в Сирию.

На следствии Гусейнов рассказывал, что увлекся религией еще в 2009 году, а в 2014-м даже поехал в Тебризский университет, чтобы изучать богословие. Однако карьера будущего священнослужителя не сложилась и через месяц Гусейнов вернулся в Астару, где долго не мог найти работу и в итоге впал в депрессию.

В январе 2020 года двоюродный брат Искендера по прозвищу «Гейдар» (в настоящее время отбывает тюремное наказание) заявил, что поедет в Сирию для участия в военных учениях и предложил родственику присоединиться к нему. Гусейнов не возражал, и братья выехали в Иран, где встретили двух родственников — Али и Эхтирама Ахундзаде.

В Иране Искендеру дали религиозный псевдоним «Аббас» и объяснили, что его цель — это борьба с «врагами ислама», защита религиозных святынь и «помощь угнетенному сирийскому народу». После чего Гусейнов и другие новобранцы получили по тысяче долларов.

«Но я поехал туда вовсе не за деньгами, - заявил Искендер. – Я решил пройти боевую подготовку только для того, чтобы бороться с врагами ислама».

После десяти дней участия в военных учениях в Сирии члены группы вернулись в Тегеран, а уже оттуда вылетели в Москву.

Сам Гусейнов признался, что сожалеет о своем решении поддаться на уговоры исламских «рекрутов», о которых отзывался крайне нелестно.

В ходе судебного разбирательства был допрошен в качестве свидетеля и напарник Искендера Гусейнова, «Гейдар», являющийся близким родственником Рухуллы Ахундзаде (был арестован СГБ в 2011 году, после выхода на свободу в марте 2021 года выехал в Иран, где по заданию иранских спецслужб продолжает подрывную деятельность против Азербайджана - ред.) «Гейдар» рассказал, что до ареста в 2017 году был ярым приверженцем джафаритского мазхаба (одно из течений в исламе – ред.) и ненавидел салафитов. Поехать в Сирию его уговорили иранские друзья, которые объяснили, что находящуюся там мусульманскую святыню «Ханым Зейнаб» необходимо защитить от салафитов.

В Иране Рухулла Ахундзаде рассказал «Гейдару», что в Сирии создана «армия сопротивления», состоящая из афганцев, арабов, пакистанцев и иракцев, и что было бы неплохо сформировать такой же отряд из этнических азербайджанцев.

Вняв доводам двоюродного брата, «Гейдар» направился в иранский город Кум, и уже оттуда нелегальными путями и по поддельным документам добрался до Алеппо, где собрал группу азербайджанцев, снабдил их оружием и сформировал вооруженный отряд, который стал частью группировки «Хусейнийюн», входящей в военно-политическую структуру «Хизбаллы». Отметим, что в период обострения отношений между Ираном и Азербайджаном данная группировка выступала с угрожающими и ультимативными заявлениями в адрес Азербайджана.

Из показаний «Гейдара» стало известно, что в течение 20 дней бойцы «Хусейнчиляр» проходили в Алеппо боевую подготовку, после чего каждому из них выдали по 1000 долларов и вернули в Иран, откуда часть членов группы вернулась в Азербайджан, а другие – вылетели в Россию.