Скончался пострадавший при взрыве в турецком порту
Скончался один из тяжелораненых при взрыве в зернохранилище в турецком порту Дериндже, сообщает TRT Haber.
Напомним, что в понедельник, 7 августа, на территории порта Дериндже раздался громкий взрыв. Местные СМИ сообщили, что его слышали во время разгрузки одного из судов. Власти заявили, что могла произойти «детонация зерновой пыли». Губернатор провинции Коджаэли сообщил, что было повреждено 13 элеваторов. В результате инцидента пострадали 13 человек.
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