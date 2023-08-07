Генштаб Украины не подтвердил прорыв в Херсоне

В Генштабе Украины не подтвердили информацию о рейде и прорыве российской обороны со стороны ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, как сообщают украинские СМИ, об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Вооруженные силы и Генеральный штаб не подтверждают эту информацию по состоянию на сейчас. Мы просим и обращаемся ко всем уже в который раз доверять только официальным источникам", — заявила Маляр.

Как писал Институт изучения войны (ISW), российские военные блогеры заявили о высадке украинских сил на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. По словам последних, украинские войска прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.