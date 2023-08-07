В Баку столбик термометра пробьет отметку в 40 градусов
В Баку и на Апшеронском полуострове завтра будет без осадков, утром местами слабый туман. Будет дуть юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем - 35-39°, местами до 41° тепла.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, но в дневное время в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем - 36-41°, местами до 42-43° тепла, в горах ночью - 16-21° тепла, днем - 29-34° тепла.