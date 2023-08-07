Сколько еще продлится жара в Азербайджане
В Азербайджане аномальная жара продлится до середины августа, сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.
По ее словам, максимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит 35-40°, в некоторых местах - 41-42° тепла.
В регионах ожидается 37-41°, в Нахчыванской АР и низменных районах - 42-44°, в горных районах - 29-34° тепла.
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