Китай начал терять интерес к российскому импорту

Импорт Китая из России в июле сократился, что стало первым месячным снижением с февраля 2021 года, в то время как после вторжения РФ в Украину импорт нефти и других товаров продолжал неуклонно расти.

Как сообщает Reuters, импорт Китая из России в прошлом месяце сократился на 8% – до 9,2 млрд долларов по сравнению с годом ранее, в отличие от роста на 15,7% в июне. Китай покупает российскую нефть, уголь и некоторые металлы со скидкой.

Общий объем импорта Китая сократился на 12,4% в прошлом месяце из-за ослабления внутреннего спроса, что значительно ниже ожидаемого аналитиками падения на 5,0%.

Экспорт в Россию увеличился на 52% в июле – до 10,28 млрд долларов, что намного медленнее роста на 90,9%, зарегистрированного в июне.

Хотя экспорт Китая в Россию держался относительно хорошо по сравнению со сниженным спросом в других странах, он составлял небольшую долю от общего объема экспорта - всего 3% в январе-июле.