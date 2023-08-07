Накануне состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу руководителя наркологического реабилитационного центра New Life Оруджали Алигейдарова и других сотрудников учреждения: Эльвюсала Гусейнова, Фамиля Рзаева, Сархана Алиева и Ганбара Гасанова. Все они обвиняются в истязании и незаконном лишении свободы пациентов.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, решением суда Фамиль Рзаев приговорен к 8, Оруджали Алигейдаров и Эльвюсал Гусейнов - к 7, Ганбар Гасанов - к 6 с половиной, а Сархан Алиев - к 6 годам лишения свободы.

Напомним, из материалов уголовного дела выяснилось, что каждый из пациентов, проходивших лечение в центре, выплатил своим мучителям солидные деньги - от 1500 до 6500 манатов. В процессе реабилитации использовалась программа «12 шагов», которая применяется в мире при лечении наркомании и алкоголизма. Пациенты, не подчинявшиеся правилам и распоряжениям центра, подвергались насилию. Например, одного из пациентов, Гусейна Мамедова, за попытку бегства сотрудники центра избили и держали со связанными руками. На следующий день его состояние ухудшилось. Мамедова срочно доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Хотя в материалах уголовного дела утверждается, что состояние Мамедова ухудшилось в результате пыток, в документах также указывается, что он умер от передозировки наркотиков.

Еще трое человек – Фуад Гасанов, Кямран Алиев и Джахангир Алиев – были признаны потерпевшими по уголовному делу.