Цены на нефть могут вырасти на 10-15 долларов за баррель, если российский экспорт вытеснят с Черного моря, об этом The New York Times сообщил бывший сотрудник Госдепартамента Дэвид Голдвин.

Газета отмечает, что через Черное море проходит более 3% мирового объема нефти и нефтепродуктов. Исторически из Черного моря выходило около 750 тыс. баррелей российской нефти, или 20% ее экспорта. Сейчас из-за договоренностей с Саудовской Аравией Россия сократила объем поставок до 400-575 тыс. баррелей в день.

Источник сообщает, что, преследуя цель нанести чувствительный экономический ущерб Москве, украинцы атакуют российские порты. Россия зарекомендовала себя как надежный поставщик нефти. После отказа крупных нефтетрейдеров продавать российскую нефть за дело взялись недавно зарегистрированные торговые фирмы и судоходные компании из ОАЭ, Греции и Гонконга.

Сейчас после ударов нефть торгуется на уровне 85 долларов за баррель. Она устойчива. Но вопрос – атакуют ли украинцы снова. Это может привести к изменениям на рынке энергоносителей.