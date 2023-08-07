Москва заявила об «энергичном» содействии Баку и Еревана

Москва «энергично» содействует Еревану и Баку в подготовке мирного договора. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

По словам Зайцева, подготовка мирного договора является одним из элементов трехсторонних договоренностей от 10 ноября 2020 года лидеров Азербайджана, России и Армении.

«Сигнал из Баку и Еревана о приверженности к скорейшему достижению мира не означает, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит найти еще развязки по ряду сложных тем», — заявил А.Зайцев.

Комментируя вопрос о том, намекал ли Госдеп на Россию фразой «мир между сторонами остается в пределах досягаемости, несмотря на комментарии других стран», Зайцев заявил, что нужны качественные договоренности на выходе, не форсируя процесс.