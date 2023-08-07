Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 13:42

В минувшее воскресенье ровно в полночь истек ультиматум, выдвинутый Экономическим сообществом западноафриканских государств (ECOWAS) пророссийской хунте, захватившей власть в Нигере. Тем не менее ориентированный на Запад блок ECOWAS воздержался от начала военной интервенции против Нигера и возможности силой восстановить власть прозападного президента Мохамеда Базума.

В дальнейшем ECOWAS «будет использовать дипломатические каналы, но рассматривает также и вариант военного вмешательства». Как уже сообщалось, 26 июля военная хунта во главе с командующим Национальной гвардией Нигера генералом Абдурахманом Чиани совершила государственный переворот и арестовала демократически избранного президента Базума. ECOWAS выдвинуло военной хунте ультиматум, потребовав восстановить в течение недели конституционную власть, угрожая в противном случае вооруженной интервенцией. Когда срок действия ультиматума истек, хунта закрыла над Нигером воздушное пространство и начала подготовку к иностранному военному вторжению. Однако члены ЕСОWAS от отправки войск в Нигер воздержались. Отметим, что в настоящее время организацию ЕСОWAS возглавляет президент Нигерии Бола Тинубу, избранный на должность буквально накануне военного переворота в Нигере. Сразу после избрания Тинубу заявил, что в регионе, где в последнее десятилетие происходят государственные перевороты, организация, которую он возглавил, должна продвигать идеи демократии.

«Мы не должны быть беззубыми бульдогами, - заявил Тинубу. - Мы должны твердо стоять за демократию… Демократией очень трудно управлять, но это лучшая форма правления». Тинубу также предъявил от имени ЕСОWAS ультиматум военной хунте, захватившей власть в Нигере. К слову, именно Тинубу после истечения срока действия ультиматума настаивал на военном вмешательстве, но его поддержали не все члены организации. В частности, Бенин не будет посылать свои войска. Однако, по словам Эзенвы Олумбы, специалиста по субрегиону Западной Африки в британском Королевском университете Холлоуэя, еще более проблематичной является позиция правительств Буркина-Фасо, Мали и Гвинеи, которые активно саботируют планы ECOWAS, поскольку этими государствами, как и Нигером, правят пророссийские хунты, пришедшие к власти в результате военных переворотов. Представители Буркина-Фасо, Мали и Гвинеи заявили, что намерены защищать Нигер, а потому любую военную интервенцию против этой страны станут рассматривать как «декларацию войны» против них.

«Тинубу поспешил предъявить ультиматум военачальникам Нигера, даже не поговорив с лидерами Мали, Гвинеи и Буркина-Фасо, - говорит Эзенва Олумба. - И это огромный просчет. Он не знал, что эти страны поддержат Нигер. В результате, если Тибуну будет настаивать на своем, то Кот-д'Ивуар и Сенегал, поддержавшие план Нигерии, должны будут воевать с Мали, Буркина-Фасо, Нигером и Гвинеей». Эти и ряд других соображений вынудили Алжир и Чад, региональных игроков, не входящих в ECOWAS, резко осудить идею Нигерии и заявить, что любые военные действия могут перерасти в более широкий региональный конфликт, который никому не нужен. В частности, президент Алжира Абдельмаджид Теббун уже заявил в эфире государственного телевидения, что попытка свергнуть режим Абдурахмана Чиани станет «прямой угрозой» его стране, имеющей 1000-километровую границу с Нигером.