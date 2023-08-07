Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен возродить зерновую сделку в «расширенном масштабе», призвав Запад помочь превратить эту инициативу в основу мира между Россией и Украиной, сообщает Bloomberg.

Решение проблемы зависит от того, «выполнят ли западные страны свои обещания», добавил турецкий лидер.

«К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов для того, чтобы позитивная атмосфера сделки переросла в прекращение огня, а затем и в постоянный мир», – сказал Эрдоган.

Напомним, 17 июля 2023 года Россия прекратила свое участие в зерновой сделке. Последнее судно с грузом покинуло порт Одессы по коридору 16 июля. В телефонном разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил, что готов вернуться к теме зерновой сделки, но только после того, как Запад выполнит свои обязательства перед Россией.

После выхода Москвы из сделки российские военные начали массированные обстрелы портовой инфраструктуры Украины. Также Россия заявила, что может считать военными целями сухогрузы в Черном море.

Зерновая сделка была подписана представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН в июле прошлого года и предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.