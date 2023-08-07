Асад не хочет встречаться с Эрдоганом на его условиях

Президент Сирии Башар Асад не будет встречаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на условиях последнего. Об этом Асад сказал в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Встреча не может состояться на условиях Эрдогана», — сказал он.

9 июля специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявлял, что президенты Сирии и Турции Башар Асад и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в присутствии российского коллеги Владимира Путина после окончания работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений.