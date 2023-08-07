Президент Кыргызстана ответил на обвинения США

Ранее глава комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвал власти Кыргызстана перестать помогать России уклоняться от санкций.

Президент страны Садыр Жапаров в ответ заявил, что нет никаких оснований думать, что Кыргызстан помогает России обходить санкции. По словам президента, никаких поводов или причин так полагать нет.

«Россия и Китай не зависят от маленького Кыргызстана. Эти страны и так являются соседями. Между ними 4 тысячи километров общей границы. Если Россия захочет, то она может вагонами или же баржами по морю завезти любой товар, который пожелает», — сказал Жапаров.

Кроме того, Жапаров сообщил, что Бишкек придерживается нейтральной позиции, а письмо Менендеса охарактеризовал как попытку давления на Кыргызстан.

«На мое имя приходят письма от многих видных политиков. Это я расцениваю как обычный повод, чтобы оказать давление на Кыргызстан и перетянуть нас на свою сторону. Но мы этого не допустим. Мы независимая страна. Мы и впредь будем со всеми странами в равных отношениях. Будем проводить многовекторную внешнюю политику», – сказал президент Жапаров.



Ранее американский сенатор Роберт Менендес написал письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с просьбой соблюдать антироссийские санкции. Он также обвинил Жапарова в том, что Кыргызская Республика, «сияющий маяк демократии в Центральной Азии», вступила якобы на «опасный путь к автократии». Неспособность Кыргызстана соблюдать международные санкции в отношении России сенатор назвал «симптомом продолжающегося отступления от демократии и широко распространенных нарушений прав человека».