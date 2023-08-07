США уповают на Бразилию

Бразилия может повлиять на Россию и способствовать тому, чтобы Кремль вернулся к Черноморской зерновой сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время интервью изданию GloboNews.

Блинкен отметил, что даже страны, которые не были причастны к зерновому соглашению, имели с него выгоду, потому что "выигрывали от того, что цены были ниже, поскольку на мировых рынках было больше продовольствия".

"Голос Бразилии, голос президента Лулы имеет решающее значение. И использовать этот голос, чтобы убедить россиян вернуться к соглашению, было бы очень, очень положительно", – сказал госсекретарь. Он подчеркнул, что в зерновой сделке никогда не было бы необходимости, если бы Россия не напала на Украину.

"Россия использует продовольствие как оружие войны, как рычаг для достижения своих целей", - сказал Блинкен, добавив, что с тех пор, как Россия приняла меры по выходу из этого соглашения, цены для всех рынков выросли на 10-15%".

Блинкен отметил, что за время действия Черноморского зернового соглашения из Украины удалось вывезти на экспорт 35 миллионов тонн продовольствия.

"Половина поставок шла в развивающиеся страны, две трети пшеницы шли в страны с низким и средним уровнем дохода, многие из них - в Африке... мир громко говорит, что мы хотим, чтобы Россия вернулась к этому соглашению. И, конечно, Бразилия имеет важное влияние и голос, чтобы направить Россию в этом направлении", - сказал Блинкен.