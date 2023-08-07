Иранская шпионская сеть: арестованы азербайджанцы

В Турции нейтрализована иранская шпионская сеть: среди задержанных есть и азербайджанцы.

Турецкая разведка провела в Стамбульском аэропорту операцию, в ходе которой изъята база данных, содержащая имена около 10 000 членов террористической организации ИГИЛ по всему миру. О существовании этой базы данных с биографическими сведениями о террористах-одиночках, начиная от их навыков и заканчивая местом жительства и идентификационными данными, было известно большинству спецслужб - от ЦРУ и британской МИ-6 до израильского «Моссада».

Стамбульская полиция в ходе прослушки объектов слежки, связанных с ИГИЛ, узнала о предстоящем обмене «цифровым грузом». Члены ИГИЛ, владеющие базой данных, договорились о ее продаже за $9 млн пяти мужчинам, не подозревая об их связи с иранской разведкой. Среди «покупателей» также были двое азербайджанцев: Сеймур Рзаев - гражданин Азербайджана иранского происхождения, участвовал в секретном проекте по разработке дронов в Иране. Хикмет Алиев - гражданин Ирана, управляет компанией, занимающейся грузоперевозками между Турцией и тюркскими странами.