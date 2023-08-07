Цены на рис в Азии выросли до самого высокого уровня с 2008 г. на фоне растущих опасений по поводу мировых поставок этого ключевого продукта питания, сообщает Bloomberg.

Цены растут в условиях засушливой погоды в Таиланде, которая угрожает производству зерновой культуры и новостей из Индии, являющейся основным поставщиком продукта. Ранее Нью-Дели запретил экспортные поставки риса.

По данным Тайской ассоциации экспортеров риса, цены на тайский белый рис выросли на 5% до $648 за тонну. Резкий рост цен может усилить инфляционное давление и увеличить счета за импорт для покупателей.

Рис является жизненно необходимым продуктом в рационе миллиардов людей в Азии и Африке, и рост цен может усилить инфляционное давление и увеличить расходы покупателей за импорт злака.