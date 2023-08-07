Минюст не зарегистрировал партию азербайджанского депутата
Министерство юстиции проверило списки членов, представленные Партией демократических реформ для перерегистрации. Партию возглавляет депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.
Депутат пообещал перепроверить списки членов партии и подать повторную заявку.
Отметим, что в Азербайджане ведется процесс перерегистрации политических партий. Согласно официальным данным, всего 27 партий обратились в Минюст по этому поводу. Сообщается, что в ходе сверки были выявлены несоответствия, к примеру, включение в списки членов партий лиц, не состоящих в них, либо «мертвых душ».